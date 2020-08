Eduard Ribas i Admetlla, Cidade do México

EFE Eduard Ribas i Admetlla, Cidade do México 21 ago 2020

Ex-presidentes, ex-ministros, governadores e parlamentares dos partidos que historicamente dividiram o poder no México foram expostos por Emilio Lozoya, ex-diretor da Pemex, no escândalo de propinas envolvendo a Odebrecht, o que causou um terremoto político sem precedentes no país.

O atual presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, que tomou posse em 2018 com a promessa de acabar com a corrupção, deu nesta quinta-feira comentou a revelação feita pelo ex-diretor da companhia petrolífera estatal e a classificou como um "escândalo".