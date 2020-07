Agentes do exército mexicano e da Guarda Nacional cercam o hospital onde está o ex-diretor da Pemex, Emilio Lozoya, na Cidade do México. EFE/José Pazos

Um ex-diretor da Pemex, Emilio Lozoya, negou nesta quarta-feira à Justiça do México ter recebido US$ 10,5 milhões em propinas da Odebrecht e prometeu colaborar com investigações envolvendo atividades irregulares da construtora brasileira e do governo anterior do país.

"De forma respeitosa para com as autoridades, quero que elas saibam que não sou culpado, nem responsável pelos fatos que me são atribuídos", disse Lozoya durante uma audiência da qual participou por teleconferência no hospital onde foi internado na Cidade do México com anemia após ser extraditado pela Espanha no último dia 17.