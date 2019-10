Ex-diretor-executivo da Odebrecht no Peru, Jorge Barata identificou nesta quarta-feira nomes de políticos peruanos que constavam em uma planilha do departamento de Operações Estruturadas da construtora brasileira, setor usado para o pagamento de propinas no Brasil e no exterior.

Segundo o jornal peruano "El Comércio", que cita fontes com conhecimento do depoimento de Barata prestado hoje a procuradores do país em Curitiba, o ex-diretor afirmou que entre os políticos que receberam propina para financiar suas campanhas estão os ex-presidentes Alan García e Ollanta Humala. Outra citada é Keiko Fujimori, principal liderança da oposição.