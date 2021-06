O ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Rato, será julgado na Espanha por crimes contra o Tesouro Público, lavagem de dinheiro e corrupção entre pessoas físicas.

De acordo com um auto divulgado nesta quarta-feira, um juiz decidiu abrir um julgamento oral contra Rato no caso que investiga a origem do patrimônio do ex-político conservador espanhol.