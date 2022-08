O Twitter tem graves problemas de cibersegurança, mentiu às autoridades sobre eles e não tem capacidade ou interesse de determinar o número de contas falsas na plataforma, segundo afirmou um antigo executivo da companhia.

Peiter "Mudge" Zatko, ex-chefe de segurança do Twitter, fez as afirmações em um informe repassado no mês passado ao Congresso dos Estados Unidos e a várias agências federais do país, cujo conteúdo foi divulgado nesta terça-feira pelo jornal "The Washington Post" e a emissora de televisão "CNN".