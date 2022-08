Allen Weisselberg (C). EFE/Arquivo

Allen Weisselberg, ex-diretor financeiro da Trump Organization, se declarou nesta quinta-feira culpado por ter conspirado durante anos com a empresa em um esquema de fraude.

Weisselberg, que trabalhou durante décadas para os negócios do ex-presidente americano e é considerado um de seus mais leais escudeiros, chegou a um acordo com a procuradoria e será condenado a cinco meses de prisão e cinco anos de liberdade condicional, e ao pagamento de quase US$ 2 milhões aos cofres públicos.