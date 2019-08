Ex-embaixador do Paraguai no Brasil, Hugo Saguier afirmou nesta terça-feira em depoimento à Comissão Bilateral de Investigação instaurada pelo Congresso do país para investigar o acordo sobre a compra de energia de Itaipu com o Brasil que o ex-chanceler Luis Alberto Castiglioni conhecia detalhes das negociações e o conteúdo da polêmica ata que provocou a maior crise do governo de Mario Abdo Benítez.

As declarações de Saguier contradizem o depoimento de Castiglioni, que no último dia 19 disse aos parlamentares paraguaios que não conhecia o conteúdo das negociações com o governo do Brasil porque não participou diretamente das reuniões sobre Itaipu.