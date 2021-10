6 out 2021

EFE Washington 6 out 2021

Frances Haugen, uma ex-funcionária do Facebook que revelou práticas polêmicas da empresa, denunciou nesta terça-feira que quase ninguém fora sabe o que se passa dentro da companhia, onde o público é "repetidamente enganado" sobre efeitos nocivos de suas plataformas.

Haugen disse ao subcomitê de Proteção do Consumidor, Segurança de Produtos e Dados do Senado dos EUA que o seu tempo na empresa revelou uma "verdade devastadora": a empresa retém informações do público e dos governos.