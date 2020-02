O ex-chefe de um departamento do Serviço Federal Penitenciário da Rússia Victor Sviridov, acusado de extorsão, se matou nesta quarta-feira, com um tiro no próprio peito, em um tribunal de Moscou, durante a leitura do veredito em que era declarado culpado.

"O acusado se suicidou durante a leitura da sentença, na sala de audiências, enquanto o juiz anunciava a condenação", afirmou a porta-voz do tribunal, Uliana Solopova, em declarações à agência de notícias local "Interfax".

Sviridov era julgado por tentar extorquir outro funcionário do alto escalão do sistema penitenciário russo, com o pagamento de 10 milhões de rublos (R$ 669,4 mil).

A porta-voz do tribunal disse hoje, depois do suicídio, que as autoridades locais estão investigando como o réu conseguiu entrar no local com uma arma.

Segundo o advogado de Sviridov, Grigory Ivanischev, o cliente não apresentava qualquer tendência para se matar e também não era possível dizer que apresentasse sinal de depressão.

"Esperávamos a absolvição. O tribunal ignorou a circunstância de que meu cliente sofria de câncer terminal, e o sentenciou a três anos de prisão", disse o responsável pela defesa.

Além disso, Ivanischev garantiu que a investigação foi superficial.

Sviridov chegou o departamento de transporte do Serviço Federal Penitenciário da Rússia, função que deixou de exercer mais de cinco anos atrás. As penas para o crime de que foi acusado varia de sete a 15 anos, mas ele acabou condenado a três.