27 out 2021

EFE Madri 27 out 2021

O ex-general venezuelano Hugo Armando Carvajal, conhecido como Pollo Carvajal, voltou a apontar antigas lideranças do partido de esquerda espanhol Podemos como supostos recebedores de pagamentos feitos pelo governo da Venezuela, já com Nicolás Maduro no poder, segundo fontes informaram à Agência Efe.

O antigo aliado de Hugo Chávez, que aguarda o andamento de processo de extradição para os Estados Unidos, que o acusa de envolvimento com o tráfico de drogas, prestou depoimento nesta terça-feira, como testemunha, a um juiz da Audiência Nacional da Espanha.