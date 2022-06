O ex-goleiro José Luis Chilavert formalizou nesta quinta-feira sua pré-candidatura independente à presidência do Paraguai, com o respaldo do Partido da Juventude.

"Depois de refletir e sentir a responsabilidade de construir um Paraguai melhor, decido formalizar minha candidatura à presidência para que nosso povo se sinta orgulhoso de ser paraguaio novamente", postou Chilavert, de 56 anos, em sua conta no Twitter.