Ex-goleiro da seleção e candidato à presidência do Peru pelo partido Vitória Nacional, George Forsyth se diz "cansado" da velha política e desponta, aos 38 anos, como representante de uma nova geração pronta para combater a corrupção arraigada e trazer estabilidade de volta ao país após anos de turbulência.

Líder nas pesquisas de intenção de voto para o pleito que será realizado em abril, Forsyth, que é filho do diplomata - atualmente embaixador no Japão - e ex-congressista Harold Forsyth, teve uma carreira consolidada no futebol. Além de quatro passagens por um dos maiores clubes peruanos, o Alianza Lima, chegou a defender o time B do Borussia Dortmund, da Alemanha, e foi reserva da seleção que disputou a Copa América de 2007 e contava com nomes conhecidos no cenário internacional como os atacantes Paolo Guerrero (hoje no Internacional), Jefferson Farfán (ex-PSV) e Claudio Pizarro (ex-Bayern de Munique).