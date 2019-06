Ex-governador do estado peruano de Ancash, César Alvarez tornou-se nesta terça-feira o primeiro condenado pela Justiça do país por envolvimento no escândalo de corrupção da construtora brasileira Odebrecht.

Alvarez foi condenado a oito anos e três meses de prisão pelo crime de colusão agravada. Segundo a acusação, o ex-governador recebeu US$ 2,6 milhões em propina para que a empresa brasileira vencesse a licitação para construir a estrada Callejón de Huayalas-Chacas-San Luis em 2011.