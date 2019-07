As agitadas águas do rio Pato, que por mais de 50 anos viram navegar os atores do conflito armado colombiano no sul do país, hoje são testemunha do renascer de ex-guerrilheiros das Farc (as extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) que decidiram entregar as armas e empunhar um remo para evitar que a paz naufrague.

Rodeados do verde das imponentes montanhas do departamento de Caquetá e armados de colete salva-vidas, capacete e remo, cinco ex-combatentes e três moradores da região, entre eles uma mulher, formaram a equipe "Remando pela Paz", que representou a Colômbia no último mês de maio no Campeonato Mundial de Rafting.