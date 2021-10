23 out 2021

EFE Lima 23 out 2021

O jogador Yarael Zúñiga (der) em 2007 com o venezuelano José Manuel Rey (esq). EFE/Arquivo

O ex-jogador da seleção peruana e do Melgar Ysrael Zúñiga foi preso na madrugada deste sábado junto com dez outras autoridades por suposto suborno e tráfico de influência.

Entre as autoridades presas está também o governador de Arequipa, no sul do Peru, Elmer Cáceres.