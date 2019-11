O agora ex-presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, afirmou nesta quarta-feira que o Brexit foi o maior erro da história da política exterior do Reino Unido depois do pós-guerra e anunciou que publicará um livro com as experiências vividas nesse processo.

O político, que comandou o Parlamento britânico durante dez anos e ganhou notoriedade pelos pedidos de "ordem", em alto e bom som, concedeu entrevista à imprensa estrangeira e lembrou que não é mais obrigado a se manter imparcial, ordem que vigorava enquanto estava a serviço de Westminster.