20 out 2021

EFE Assunção 20 out 2021

O embaixador do México em Assunção, Juan Manuel Nungaray, fala com a imprensa nesta quarta-feira, em Assunção. EFE / Nathalia Aguilar

O embaixador do México em Assunção, Juan Manuel Nungaray, negou nesta quarta-feira que Rodrigo Granda, ex-líder das Farc, estivesse em território mexicano quando chegou a difusão vermelha da Interpol de busca e detenção solicitada pelo Paraguai para sua extradição.

Granda, que tinha viajado ao México para um seminário internacional do Partido do Trabalho mexicano, retornou à Colômbia sem que as autoridades mexicanas atendessem ao pedido paraguaio.