Um tribunal militar de Mianmar condenou nesta segunda-feira a líder deposta do país e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, a mais seis anos de prisão, por dois casos de corrupção.

De acordo com fontes ligadas ao caso, foram três anos de pena por ela ser declarada culpada de abuso de poder para alugar alguns terrenos abaixo do preço de mercado, e outros três por construir uma casa com doações que deveriam ser destinadas à obras de caridade na fundação que presidia, conforme veiculou o jornal "Myanmar Now".