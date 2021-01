O empresário Carlos Slim, pessoa mais rica do México e que já ostentou a maior fortuna do mundo, completou 81 anos nesta quinta-feira, internado com covid-19 no Instituto de Ciências Médicas e Nutrição, um centro médico público na Cidade do México.

"De maneira preventiva, meu pai foi ao Instituto Nacional de Nutrição para exames clínicos, monitoramento e tratamento oportuno. Está muito bem e teve uma evolução muito favorável em relação à covid-19 após uma semana de sintomas leves", informou na segunda-feira Carlos Slim Domit, filho do magnata, pelo Twitter.