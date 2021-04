Ex-ministra do Meio Ambiente da Bolívia no governo interino da ex-presidente Jeanine Áñez, María Elva Pinckert revelou nesta segunda-feira que pediu asilo político por considerar que o processo judicial do qual é alvo é uma "perseguição com fins políticos".

"Tomei a decisão pessoal de me colocar em boa proteção em um lugar onde meus direitos constitucionais sejam respeitados (...) e pedi asilo político como a proteção concedida pelo direito internacional", disse a ex-ministra em uma carta pública.