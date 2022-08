O ex-ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, uma das figuras-chave do governo de Boris Johnson e que contribuiu para forçar a saída do primeiro-ministro ao renunciar ao seu cargo, aumentou nesta quarta-feira as chances de Liz Truss assumir a chefia do Executivo britânico ao expressar-lhe seu respaldo.

Javid argumentou que "cortes de impostos são essenciais agora" para evitar um "modelo social-democrata" com o qual o Reino Unido "correria o risco de se tornar um país de renda média até 2030" e, assim, perder "influência global e poder".