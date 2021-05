O ex-ministro da Cultura do governo de Hugo Chávez e da Educação Universitária com Nicolás Maduro, Pedro Calzadilla. EFE/ CNE Venezuela

O ex-ministro da Cultura do governo de Hugo Chávez e da Educação Universitária com Nicolás Maduro, Pedro Calzadilla, foi nomeado nesta quarta-feira como presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela.

Calzadilla, que havia sido eleito junto com dois outros reitores governistas e dois opositores um dia antes pelo parlamento majoritariamente chavista, foi encarregado de ler as primeiras decisões tomadas pelo novo CNE após sua instalação.