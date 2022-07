O ex-ministro da Saúde do Reino Unido Sajid Javid discursou com duras palavras nesta quarta-feira no Parlamento do país contra o primeiro-ministro, Boris Johnson, um dia após entregar o cargo devido escândalo sexual no governo.

"Começa acima do todo, e isso não vai mudar", disse o antigo integrante do Executivo, ao falar sobre os problemas que afetam a cúpula do poder britânico.