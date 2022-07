Rishi Sunak, que até a última terça-feira era o ministro das Finanças do Reino Unido, apresentou-se nesta sexta-feira como candidato para suceder Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do país.

Sunak lançou sua campanha "Ready4Rishi" ("Prontos para Rishi") no Twitter, incluindo um vídeo promocional e uma mensagem destacando a necessidade de "restaurar a confiança, reconstruir a economia e reunir o país".