Apoiado pelo presidente da República Dominicana, Danilo Medina, o ex-ministro Gonzalo Castillo venceu neste domingo as primárias do governista Partido da Libertação Dominicana (PLD), um pleito marcado por denúncias de fraude e compra de votos.

Com quase todas as urnas apuradas, Castillo obteve 48,28% dos votos, superando o ex-presidente Leonel Fernández, que ficou com 47,66%, segundo dados divulgados pela Junta Central Eleitoral (JCE), que pela primeira vez na história do país organizou as primárias.