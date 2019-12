O Ministério Público da Espanha pede dois anos e seis meses de prisão para José María López Pérez, ex-participante do reality "Gran Hermano Revolution" - equivalente ao "Big Brother Brasil" -, por supostos abusos sexuais cometidos em 2017 contra outra participante do programa, Carlota Prado Alonso, caso que gerou polêmica no país.

O órgão ainda pede que o acusado pague uma indenização de 6 mil euros à vítima por danos morais e que a produtora do programa desembolse a mesma quantia por problemas emocionais causados por mostrar as imagens gravadas à mulher.

Após a divulgação do caso, produtora afirmou em comunicado que "imediatamente apresentou uma denúncia, expulsou o suposto agressor do concurso" e retirou a participante da casa e a transferiu para um hotel, "acompanhada por psicólogos independentes e parentes".

Mais de 40 marcas comerciais anunciaram que retirariam o patrocínio a um dos programas de maior audiência televisiva na Espanha.

Segundo a acusação, divulgada nesta sexta-feira, no dia 3 de novembro de 2017 foi organizada uma festa na casa "na qual o programa forneceu bebidas alcoólicas aos participantes".

Na casa estava Carlota, "com quem o acusado (José María) havia começado uma relação sentimental cerca de 50 dias antes". De acordo com o Ministério Público, a participante estava embriagada e, quando ambos se encontraram no quarto que ocupavam, "José María já tinha tirado as calças, ajudou a outra participante a se descalçar e ir para a cama".

"Guiado por um espírito libidinoso e conhecendo o estado de semiconsciência (da mulher) e aproveitando-se", o participante realizou sob o edredom "movimentos de claro conteúdo sexual", afirma a acusação, que destaca que a mulher falou "não posso" no momento do ato.

"Quando o acusado perguntou como ela estava, ela só conseguiu fazer com que ele se retirasse, momento em que virou as costas para o acusado", acrescentou.

A acusação afirma que, depois de cobrir os dois com um edredom, o homem continuou a "tocar, esfregar e mover-se com um conteúdo claramente sexual, despindo a vítima de suas roupas, libertando-a parcialmente de suas roupas íntimas, apesar do fato de que ela já estava em estado de inconsciência".

"Gran Hermano Revolution" é um reality show transmitido pelo canal privado "Telecinco" e produzido pela Zeppelin TV.