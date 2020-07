O ex-primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, foi condenado nesta terça-feira a 12 anos de prisão e multado em 210 milhões de ringgits (cerca de R$ 256,5 milhões), no primeiro julgamento do caso de desvio de dinheiro do fundo público de investimento 1 Malaysia Development Behard (1MDB).

O juiz Nazlan Ghazali, da Suprema Corte de Kuala Lumpur, sentenciou Razak a 12 anos por crime de abuso de poder; dez anos por cada um dos três crimes de lavagem de dinheiro e outros dez anos por cada um dos três crimes de abuso de confiança.