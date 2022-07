O ex-primeiro ministro do Japão Shinzo Abe morreu nesta sexta-feira depois de ter sido baleado em um atentado durante um comício eleitoral em Nara, no oeste do país, disse o Partido Liberal Democrata (PLD), do qual era líder.

Abe, de 67 anos, foi alvo de disparos enquanto fazia um discurso na rua visando as eleições parlamentares de domingo no Japão.