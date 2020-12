O ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, de 90 anos, está em coma induzido no hospital de Buenos Aires onde está internado há mais de uma semana, após sofrer insuficiência renal em meio a seu delicado estado de saúde, segundo informaram à Agência Efe, fontes ligadas ao antigo mandatário.

O veterano político peronista foi internado no último dia 15, no Hospital Los Arcos, da capital argentina, para um exame de próstata, e lá foi diagnosticado com uma infecção urinária que complicou seus problemas cardíacos.