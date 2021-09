O ex-presidente catalão Carles Puigdemont, alvo de uma ordem internacional de busca e apreensão por parte do Tribunal Supremo espanhol, foi detido nesta quinta-feira na região da Sardenha, na Itália, pelas autoridades italianas, segundo confirmaram fontes políticas catalãs à Agência Efe.

O ex-presidente do governo catalão, que é deputado do Parlamento Europeu, foi detido ao chegar a L'Alguer, município da ilha da Sardenha onde participaria de um ato com a secretária das Relações Exteriores catalã, Victòria Alsina, e a presidente do Parlamento da Catalunha, Laura Borràs.