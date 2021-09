O Tribunal de Apelação de Sassari, na Sardenha, na Itália, determinou a colocação em liberdade do ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont, que havia sido detido ontem, em cumprimento de ordem da justiça da Espanha.

De acordo com o advogado do líder independentista, Agostinangelo Marras, foi determinado que o também deputado do Parlamento Europeu não deixe a ilha italiana.