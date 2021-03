O ex-presidente da Colômbia Juan Manuel Santos, um dos arquitetos do acordo de paz de 2016 com as FARC, terá encontro privado com o presidente da Comissão da Verdade, Francisco de Roux, no qual será agendado um primeiro diálogo público para dar sua versão do conflito armado.

"O ex-presidente (Juan Manuel) Santos reiterou sua disposição de contribuir para esclarecer a verdade na Comissão", disse o padre jesuíta De Roux, em sua conta no Twitter.