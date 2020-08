O ex-presidente da Mauritânia Mohammed Ould Abdelaziz foi colocado em liberdade nesta segunda-feira, após uma semana de detenção, segundo informaram à Agência Efe os advogados de defesa do político, de 63 anos.

"Foi colocado em liberdade, por volta de 1h da madrugada (hora local, 4h de Brasília), e conduzido para casa", disse Taghioullah Eyda, um dos integrantes da defesa do antigo chefe de governo.

Segundo o advogado, Abdelaziz segue se recusando a responder os questionamentos feitos por investigadores, por considerar que policiais não são competentes para interrogá-lo.

"O Supremo Tribunal de Justiça é o que pode julgar um ex-presidente, e apenas em caso de uma alta traição", afirmou Eyda.

Apesar de apontado como única instância que poderia tomar um depoimento de Abdelaziz, o Supremo Tribunal de Justiça é um órgão que ainda não existe na Mauritânia.

As acusações contra o antigo chefe de governo foram as primeiras desse tipo no país, formulada com base em um relatório publicado por uma comissão parlamentar, que investigava a má gestão de recursos públicos durante a última década, que correspondia com o mandato de Abdelaziz como presidente, entre 2008 e 2019.

O informe afeta, não apenas o ex-presidente, mas também ministros e outros integrantes do governo, durante o mandato do político.