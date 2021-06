O ex-presidente da Nicarágua Enrique Bolaños Geyer, que ficou no poder entre 2002 a 2007, morreu aos 93 anos, após passar por "problemas de saúde", informaram seus familiares nesta terça-feira.

"É com grande pesar que a família do engenheiro Enrique Bolaños Geyer, ex-presidente da República da Nicarágua, comunica a sensível morte de seu querido pai, avô e bisavô, ocorrida às 23h05 (hora local) de 14 de junho", comunicaram seus familiares na conta do Facebook da biblioteca virtual que leva o nome do ex-presidente.