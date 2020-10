20 out 2020

EFE Bujumbura 20 out 2020

A Justiça do Burundi, nesta terça-feira, condenou à prisão perpétua o ex-presidente Pierre Buyoya e outras 18 pessoas envolvidas no assassinato de seu sucessor no poder, Melchior Ndadaye, eleito democraticamente em 1993, o que desencadeou uma sangrenta guerra civil.

A sentença foi emitida hoje pelo Supremo Tribunal do Burundi, de acordo com o jornal local "Iwacu".