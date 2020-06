O ex-presidente do Cazaquistão e líder da Nação, Nursultan Nazarbayev, testou positivo para Covid-19, está isolado e trabalhando remotamente, informou seu gabinete nesta quinta-feira.

"Infelizmente, o último teste de coronavírus realizado em 'Elbasi' (líder do país) deu resultado positivo. Não há motivo para preocupação", disse o comunicado.

"Nursultan Nazarbayev continua trabalhando remotamente", acrescentou.

O primeiro presidente do Cazaquistão renunciou em março de 2019, após 30 anos à frente do país da Ásia Central, atualmente liderado por Kassym-Jomart Tokayev, mas mantém uma presença proeminente na vida política cazaque como atual líder do Conselho de Segurança e presidente do Partido no poder de Nur-Otan.

No Cazaquistão, que até agora registrou 15.877 casos e 100 mortes por Covid-19, o Ministro da Saúde também pegou o novo coronavírus, assim como o presidente da Câmara.

O primeiro-ministro e os titulares da Agricultura, Ecologia, Geologia e Recursos Naturais, Educação e Finanças, bem como vários chefes de governos locais, estão em auto-isolamento, de acordo com informações oficiais publicadas hoje.

O Cazaquistão, em meados de março, impôs um estado de emergência para travar a propagação do coronavírus e o suspendeu no dia 11 de maio, quando também começou gradualmente a flexibilizar algumas medidas de quarentena, dependendo da situação epidemiológica.

Hoje foi decidido, diante do aumento da incidência do coronavírus em várias regiões, reforçar as medidas restritivas durante o próximo fim de semana em várias cidades, incluindo a capital Nursultan e Almaty. EFE

