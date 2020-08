O ex-presidente do Equador Rafael Correa. EFE/Arquivo

Ex-presidente do Equador entre 2007 e 2017, Rafael Correa anunciou oficialmente nesta terça-feira sua candidatura à vice-presidência do país nas eleições de 2021, na chapa liderada pelo jovem Andrés Arauz, um rosto ainda pouco conhecido no cenário nacional.

Com a candidatura, Correa tenta voltar à linha de frente da política e também ao próprio país, onde é considerado foragido pela justiça.