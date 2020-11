O ex-presidente do Mali entre 2002 e 2012, Amadou Toumani Touré, morreu nesta terça-feira, aos 72 anos, vítima de um acidente vascular cerebral, de acordo com informações divulgadas pela família do político.

Amadou Touré faleceu em Istambul, na Turquia, para onde havia sido transferido para receber tratamento médico, indicaram fontes próximas ao antigo chefe de governo do país africano.