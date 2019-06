O ex-presidente do Paquistão e viúvo da ex-primeira-ministra assassinada Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, foi detido nesta segunda-feira por suposta lavagem de dinheiro.

Zardari, do opositor Partido Popular do Paquistão (PPP), foi detido em sua casa de Islamabad por soldados do NAB, órgão anticorrupção, informou à Agência Efe uma fonte dessa organização que preferiu manter o anonimato.