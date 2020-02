O ex-presidente do Quênia Daniel arap Moi morreu nesta terça-feira, aos 95 anos, em um hospital da capital do país, Nairóbi, conforme anunciou o atual chefe de governo, Uhuru Kenyatta, que não revelou as causas do falecimento.

Moi liderou a então recém-independente nação africana por 24 anos, entre 1978 e 2002, em uma administração marcada pela repressão política contra opositores e corrupção.

Hoje, Kenyatta anunciou que o ex-presidente morreu cercado de familiares às 5h20 locais (23h30 desta terça-feira, no horário de Brasília). O atual mandatário classificou o político como "um grande homem de Estado africano".

"Faleceu de forma tranquila", completou Gideon Moi, filho do antigo líder e atual senador.

O segundo presidente da história do Quênia estava hospitalizado desde o dia 10 de outubro, depois de um longo período de internações e altas, sob a alegação de "exames de rotina", enquanto usava uma cadeira de rodas. Nenhuma informação médica chegou a ser divulgada.

Kenyatta, que se considera herdeiro político de Moi, declarou luto nacional até a realização do funeral, que acontecerá com todas as honras de chefe de Estado.

PERÍODO OBSCURO.

Moi foi processor em uma escola de etnia kalenji, que é minoritária entre kikuyus e luos. Ele foi o primeiro ministro do Interior e, posteriormente, vice-presidente do governo de Jomo Kenyatta, que assumiu após a declaração de independência do Reino Unido, em 1963.

A chegada à presidência aconteceu em 1978, após a morte do antecessor. A princípio, se trataria de um governo de transição, mas acabou se tornando permanente, com muita popularidade e que resistiu a uma tentativa de golpe de Estado, em 1982.

A ação organizada por integrantes do baixo escalão do Exército e apoiado por universitários fez com que Moi proibisse todos os partidos políticos de seguirem funcionamento, eliminando assim a oposição organizada.

Foi inaugurada, então, uma ditadura, marcada por violações aos direitos humanos e pela corrupção sistemática. Com os meios de comunicação sob o controle, o então presidente foi acusado de beneficiar aliados com dinheiro público.

Após a saída do poder, em 2002, uma investigação acusou Moi e pessoas próximas de terem ocultado cerca de US$ 3 bilhões em bancos do exterior. O montante ainda não foi recuperado pelo governo queniano.

AVANÇOS DO PAÍS.

Ao longo do período em que liderou o país, o ex-presidente conseguiu à força a estabilidade política e acabou reconhecido pela elaboração do atual sistema de educação local, com programas como a distribuição de leite nas escolas primárias, que aumentou a presença das crianças nas salas de aula.

Também ganhou elogios pela maior inclusão étnica em posições de poder, no que é considerada uma busca por um Quênia mais unido, segundo analistas políticos.

Durante o governo de Moi, os indicadores macroeconômicos cresceram, mas a arrancada como potência continental só aconteceu muitos anos após a saída do poder do ex-presidente.