O ex-presidente do Quirguistão, Almazbek Atambayev, se entregou e foi detido nesta quinta-feira pela polícia do país, onde continuam os confrontos violentos entre os partidários do político e as forças de segurança.

"Depois de longas negociações, decidiu se entregar. Ele foi levado a Bishkek", a capital quirguiz, informou um dos colaboradores de Atambayev à agência russa "RIA Novosti".