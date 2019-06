O ex-presidente do Egito, Mohammed Mursi, foi enterrado nesta terça-feira no Cairo, acompanhado unicamente de sua família, uma vez que as autoridades egípcias se recusaram a sepultá-lo no cemitério da família, na província de Sharqia, um dia depois de morrer durante seu julgamento, de acordo com informações de seus filhos.

"Lavamos o corpo dele no hospital da prisão de Tora, rezamos dentro da mesquita da prisão", escreveu em sua conta do Facebook, Ahmed Mursi, um dos filhos do deposto presidente da Irmandade Muçulmana