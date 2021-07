O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma. EFE/PHILL MAGAKOE/POOL/Arquivo

O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, afirmou nesta quinta-feira que o veredito emitido contra ele pelo Tribunal Constitucional do país - com uma pena de prisão de 15 meses por não acatar ordens para prestar depoimento - foi contrário à Constituição.

Por meio de um comunicado da fundação que leva seu nome, o ex-chefe de Estado sul-africano argumentou que os tribunais não estão agindo com independência e imparcialidade.