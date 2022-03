O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, se reuniu nesta quarta-feira com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio Nacional, como parte da visita do antigo mandatário ao país.

"Encontro fraterno com Lula. Estamos unidos pela irmandade de nossos povos e pela luta por igualdade e justiça", disse López Obrador, em sua conta oficial no Twitter.