O ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes negou nesta sexta-feira o conteúdo das "acusações" do governo dos Estados Unidos, que o conecta com atos de corrupção durante seu mandato, entre 2013 e 2018, e as tachou de "infundadas".

"Nego e rechaço o conteúdo das acusações, que considero infundadas e injustas", disse Cartes em comunicado publicado em sua conta no Twitter, "antes da designação anunciada pela embaixada dos EUA".