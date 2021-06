O Tribunal Constitucional da África do Sul condenou nesta terça-feira o ex-presidente Jacob Zuma (2009-2018) a 15 meses de prisão por desacato, após ter se recusado em várias ocasiões a cumprir intimações judiciais para testemunhar em investigações de corrupção.

Na decisão, lida na sede do mais alto tribunal sul-africano em Joanesburgo pela juíza Sisi Khampepe, o Tribunal Constitucional enfatizou que Zuma procurou minar a autoridade do Judiciário com ataques "atrozes" e "calculados" e que não há outra opção senão enviar uma "mensagem retumbante" para garantir o primado do direito e a confiança da sociedade nos tribunais.