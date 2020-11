Presidente do Uruguai entre 1990 e 1995, Luis Alberto Lacalle Herrera disse nesta terça-feira, durante uma visita a Assunção, no Paraguai, que a chegada de Hugo Chávez ao poder na Venezuela (1999-2013) foi responsável por tornar o Mercosul um bloco "ideológico".

Essa é uma das ideias que ele expõe em seu livro "Mercosur: Nacimiento, vida y decadencia", publicado em março deste ano, e com o qual presenteou o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez durante uma reunião no Palácio do Governo nesta terça.