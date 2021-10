23 out 2021

EFE Miami 23 out 2021

A transformação digital e a explosão do uso das redes sociais precisam estar "a serviço do fortalecimento da democracia liberal" e da liberdade de expressão, um direito "inegociável", afirmaram nesta sexta-feira os ex-presidentes Mauricio Macri, da Argentina; Luis Alberto Lacalle, do Uruguai; e Jorge Quiroga, da Bolívia.

Diante da forma acelerada como a era digital "mudou as nossas vidas", os três ex-mandatários concordaram ao apontar o "perigo" que a internet representa para um "censor".