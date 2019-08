O ex-primeiro-ministro do Peru César Villanueva afirmou nesta sexta-feira que não recebeu um "único centavo" da Odebrecht após ser acusado por Jorge Barata, ex-diretor da construtora no país, de ter embolsado US$ 60 mil em propina.

"Nego taxativamente ter recebido um único centavo desse senhor ou de qualquer pessoa ligada à Odebrecht", afirmou o ex-primeiro-ministro em entrevista coletiva.