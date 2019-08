O ex-primeiro-ministro do Peru César Villanueva apresentou nesta quinta-feira a renúncia imunidade parlamentar para que sejam esclarecidas as acusações de ter recebido US$ 60 mil da Odebrecht em 2008.

"Acabo de apresentar minha renúncia à imunidade parlamentar e o meu compromisso de facilitar qualquer investigação. A justiça e a função parlamentar não podem continuar divorciadas", disse Villanueva através do Twitter.